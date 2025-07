26-Jährige bei Absturz in Kals schwer verletzt, achtköpfige Wandergruppe geborgen

Eine 26-jährige Frau ist am vergangenen Freitag bei einer Bergtour in Osttirol abgestürzt und schwer verletzt worden. Auch die anderen Mitglieder der tschechischen Wandergruppe mussten geborgen werden.

Die achtköpfige Gruppe im Alter von 26 bis 34 Jahren stieg gegen 9 Uhr vom Parkplatz des Matreier Tauernhauses über die Wildkogelscharte in Richtung Badener Hütte auf. Da es teilweise regnete und die Schneedecke immer höher wurde, kamen die Wanderer erst gegen 15 Uhr auf der Wildenkogelscharte an. Da einige Mitglieder der Gruppe bereits stark erschöpft waren, beschlossen sie, umzukehren und zum Ausgangspunkt zurückzugehen.

Auf ca. 2300 Metern Seehöhe blieb eine 26-Jährige mit ihrem Rucksack an einem Felsblock hängen und verlor dadurch das Gleichgewicht. Sie kam am rutschigen Untergrund zu Sturz und stürzte 80 Meter über das felsdurchsetzte Gelände ab. Ein Begleiter setzte umgehend den Notruf ab. Die Gruppe stieg zu ihrer verunglückten Kollegin ab und versorgte die Schwerverletzte. Die Frau wurde durch das Team des Rettungshubschraubers mittels Tau geborgen und ins Tauernklinikum Zell am See geflogen.