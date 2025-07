Durch Leiteröffnung gestürzt: 33-Jähriger verletzt sich bei Unfall in Stummerberg

Stummerberg – Am Samstag kurz vor 14 Uhr, kam es in Stummerberg zu einem Arbeitsunfall, bei dem ein 33-jähriger Mann verletzt wurde. Was war passiert? Laut Polizei war der Mann auf dem Dach eines Hauses mit Renovierungsarbeiten beschäftigt. An der nordseitigen Fassade war ein Gerüst aufgestellt. Beim Versuch, ein Teilstück des Dachbleches über das Gerüst zu entfernen und zu Boden zu bringen, übersah er die Leiteröffnung am Gerüst.