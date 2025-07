Nach Todesfall in Live-Sendung: Stefan Mross wendet sich mit bewegenden Worten ans Publikum

Eine Woche nach dem tragischen Todesfall einer Zuschauerin während der Live-Sendung von „Immer wieder sonntags“ hat sich Moderator Stefan Mross mit emotionalen Worten an die Zuschauer gewandt. Er bat um einen Moment der Stille und dankte den Ersthelfern.

Eine Woche nach einem Todesfall im Publikum der Live-Sendung von „Immer wieder sonntags“ hat sich Moderator Stefan Mross mit emotionalen Worten an die Zuschauer gewandt. „Es ist einfach tragisch, es ist sehr sehr emotional“, sagte Mross kurz nach Beginn in der Live-Sendung aus dem Europa-Park in Rust.