Josef Huber bleibt Kapitän der Wirtschaftskammer im Bezirk Imst

Der Unternehmer wurde als WK-Bezirksobmann bestätigt. Mit einem bewährten Team will er die wirtschaftlichen Interessen der Region weiterhin stark vertreten.

Imst – Josef Huber, Unternehmer aus Imst, bleibt an der Spitze der Wirtschaftskammer-Bezirksstelle Imst. Bei der konstituierenden Sitzung des Bezirksausschusses wurde er in seinem Amt als Obmann bestätigt. Damit setzt die Wirtschaftskammer Tirol auf Kontinuität in der regionalen Interessenvertretung.