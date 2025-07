Kenias Schneeleopardin beendet ihre Karriere: „Danke, Skisport!“

Sabrina Simader beendet nach elf Jahren im Weltcup ihre Karriere. Die 27-jährige Kenianerin, die seit ihrem dritten Lebensjahr in Österreich wohnt, hängt ihre Rennski ausgerechnet vor dem Olympiawinter an den Nagel.

„Ich hoffe, ich konnte ein paar inspirierende Spuren in den Herzen jener hinterlassen, denen ich auf meinem Weg begegnet bin“, führte Simader weiter aus. Mit nur 17 Jahren stand sie bei den Jugendolympischen Spielen am Start, mit 18 bei ihrer ersten Weltmeisterschaft, mit 19 bei Olympia in Südkorea. „Wir haben geschafft, was viele für unmöglich hielten. Ich bin verdammt stolz und dankbar.“