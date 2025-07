Am Gramartboden in Innsbruck gibt es jetzt ein selbstreinigendes Klo

Im Rahmen des Masterplans „Öffentliche Toiletten in Innsbruck“ wurde nun eine neue, barrierefreie WC-Anlage mit Wickelmöglichkeit am Gramartboden auf der Hungerburg in Betrieb genommen. Der beliebte Spiel-, Sport- und Grillplatz ist bei gutem Wetter und besonders an Wochenenden stark frequentiert und zählt zu den meistbesuchten Naherholungszonen Innsbrucks.