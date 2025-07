Frau im Zug bei Hatting sexuell belästigt: Polizei sucht Zeugen

Hatting – In der S-Bahn Richtung Telfs wurde am Sonntagnachmittag eine Frau sexuell belästigt. Die Frau war beim Innsbrucker Hauptbahnhof in den Zug eingestiegen. Auf der Höhe des Bahnhofs Hatting wurde sie gegen 14.30 Uhr von einem unbekannten Mann sexuell belästigt.