Keine Panik: Diesen Schlangen kann man in Tirol in der Natur begegnen

Die meisten Schlangen sind harmlos und ungiftig. Obwohl sie unter Schutz stehen, sind Schlangen vom Aussterben bedroht. Was es zu beachten gibt.

Erschrecken ist normal, aber Angst muss man vor Schlangen hierzulande keine haben. Zum einen sind Schlangen sehr scheue Wesen. Sie ergreifen eher die Flucht oder erstarren, als anzugreifen. Im Regelfall beißen sie nur, wenn sie sich bedroht fühlen. Vorwiegend verkriechen sie sich ohnehin, bevor wir Menschen sie wahrnehmen können.

Ein Biss kann sehr schmerzhaft sein, für gesunde Menschen aber selten lebensbedrohlich. Der Großteil der in Österreich heimischen Schlangen ist ungiftig. Lediglich die Kreuzotter und die Sandviper (auch Hornotter genannt) sind toxisch. Die ebenso giftige Wiesenotter gilt inzwischen als ausgestorben.

Schlangen sind stark gefährdet und streng geschützt. Sie verlieren immer mehr ihre Lebensräume.

Die ungiftigen Nattern – im Bild links die scheue Schlingnatter – erkennt man an ihren runden Pupillen. Die giftigen Ottern – im rechten Bild die Kreuzotter – hat hingegen senkrecht geschlitzten Pupillen. © Johannes Hill, Dominik Moser

🔎 Welche Schlangen kann man in Tirol antreffen?

🐍 Ringelnatter

© imago/blickwinkel

Größe: > 1 Meter, halbmondförmige gelbe Flecken am Hinterkopf, Oberkörper einfarbig grau, bräunlich oder leicht grünlich.

Sie ist die häufigste Art. Bevorzugt Lebensraum am Wasser, also Seen, Bäche, Flüsse. Ernährt sich von Amphibien. Außerhalb der Paarungszeit auch häufig an Land anzutreffen.

© Florian Glaser

In Tirol trifft man die spezielle Art, die Italienische Barrenringelnatter. Sie hat sich von Italien aus bis ins Bayerische Südland verbreitet und kommt weltweit nur in diesem Gebiet vor. Sie ist meist etwas heller als die gewöhnliche Ringelnatter, die typischen gelben Flecken sind oft kaum vorhanden. Dafür weist die Barrenringelnatter namensgebende „Barren“, also schwarze Flecken auf.

🐍 Äskulapnatter:

© imago/ shotshop

Größe bis zu zwei Meter, olivgrün über graubraun bis dunkelgrau, Rückenschuppen weiß umrandet, glänzende Oberfläche, Bauch gelblich bis weiß.

Benannt nach dem griechischen Gott der Heilkunst Äskulap ist die größte heimische Schlangenart Österreichs Symbol der MedizinerInnen und ApothekerInnen. Sie bevorzugt feuchtwarme Böden im niedrigen Gestrüpp und kann hervorragend auf Bäume klettern.

In Tirol bisher nur im vorderen Zillertal bekannt, auch im Lienzer Talbecken.

🐍 Schlingnatter oder Glattnatter

© Axel Springer

Größe max. 80 cm, zierlich, gräuliche oder rötlich-braune Oberseite, Herz- oder Hufeisenförmiger Fleck als „Krönchen“ am Kopf, der sich am Rücken in zwei Streifen fortsetzen kann.

Lebt in trockenen und warmen Biotopen mit vielen Unterschlupfmöglichkeiten. Umschlingt und erstickt Beutetiere, damit sie sie besser fressen kann. Bei Gefahr verharrt sie oft regungslos.

🐍 Kreuzotter

© Imago/ Imagebraker

Größe meist nicht länger als 70 cm, auffallendes Zickzack-Band am Rücken, grauer, gelber, brauner oder rötlicher Körper. Ovaler Kopf, leicht abgesetzt, Pupillen liegen senkrecht. In höheren Lagen auch schwarze Exemplare (Höllenottern).

Sie ist die am häufigsten vorkommende Giftschlangenart in Österreich. Populationen sind im Wald- und Mühlviertel dokumentiert sowie in den Alpen. Dort kann sie auch in Höhen bis zu 3000 Metern leben. Bevorzugt hohe Luftfeuchtigkeit, starke Temperaturschwankungen zwischen Tag und Nacht, Gebirge, Moore, Feuchtwiesen, sonnige Plätze mit Versteckmöglichkeiten.

🐍 Europäische Hornotter oder Sandviper

Reptilienzoo Happ in Klagenfurt. © APA/ Peter Lindner

Größe ca. 1 Meter, kleines Horn auf der Schnauze, braun, grau, schwarzes/ braunes Zickzack-Muster am Rücken

Giftigste Schlange in Österreich, aber ruhig und nicht angriffslustig. Selten zu sehen, bewohnt trockenes und steiniges Buschland, Geröll- und Blockhalden, lichte Wälder, Trockensteinmauern. Mehr im submediterranen Klima unterwegs, also eher Südsteiermark, Kärnten, Osttirol und Südtirol.

😯 Was tun, wenn ich eine Schlange finde?

In Ruhe lassen. Das ist die beste Option für Tier und Mensch. Wer Schlangen angreift, riskiert, gebissen zu werden. Bei Bissen jedenfalls rasch zur medizinischen Behandlung – sicher ist sicher.

Schlangen sind wie alle Amphibien streng geschützt. Es ist verboten, sie zu entfernen, zu töten oder zu fangen.

Mit naturnahen Gärten kann man Schlangen unterstützen. Sie ernähren sich dort von Mäusen, Ratten oder Schnecken. Feucht-warme Komposthaufen sind gut für die Eiablage (Umschichten nur im Herbst).

Reptilienbeobachtungen mit Foto melden auf naturbeobachtung.at.