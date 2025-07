Ängste, Einsamkeit, Zukunftssorgen: „Rat auf Draht“-Beratungen stiegen massiv an

Die Anfragen zum Thema Drogen und Medikamente wuchsen um 25,4 Prozent. Unter Cyber-Mobbing leiden deutlich mehr Jugendliche als noch im Vorjahr (plus 20 Prozent), die Kategorie Angst stieg um 11 Prozent. Von sexuellem Missbrauch, Vergewaltigung oder geschlechtlicher Nötigung berichten um 7,5 Prozent mehr junge Menschen. Überforderung in der Schule (plus 3,7 Prozent), Probleme mit Schulkolleg:innen (plus 3,7 Prozent) und körperliche Gewalt in der Familie (plus 3,9 Prozent) nahmen ebenfalls zu.