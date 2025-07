INN-Days: Sommerfestival am Fluss

Von Surfkursen bis hin zu Achtsamkeits-Workshops: Die INN-Days machen vom 18.–27. Juli den Inn aus einer neuen Perspektive erlebbar.

Die INN-Days verwandeln Innsbruck von 18. bis 27. Juli 2025 in ein pulsierendes Festival direkt am Inn. Zehn Tage lang wird der Lebensraum des Inns für die Bewohner*innen von Innsbruck zugänglich und erlebbar gemacht. Ziel ist es, Sport, Kultur und Natur am und auf dem Inn zu fördern und zu zelebrieren. Dabei wird der Innstrand am Airport Reef zum Treffpunkt für alle, die Natur, Musik, Sport und Achtsamkeit lieben. Das vielfältige Programm bietet für jeden etwas: Surfkurse mit dem weltweit einzigartigen UP STREAM SURFING System, Workshops zu Yoga, Meditation und Breathwork, Flusskino-Abende, Konzerte, DJ-Sets und spannende Sportaktivitäten.

© Up Stream Surfing

Den Auftakt macht die beliebte Trance Parade am 18. Juli, die den Innstrand mit elektronischen Klängen in eine Festival-Oase verwandelt. Am Samstag folgt das „Primary Care“ mit lokalen und internationalen DJs, treibenden Beats und einer besonderen Atmosphäre direkt am Wasser. Während der Woche laden verschiedene „Soul Garden“-Tage zu Achtsamkeit und Entschleunigung ein: Yoga-Sessions, Mobility- und Stretch-Workshops, Makramee-Kurse und inspirierende Gesprächsrunden schaffen Raum für Begegnung und Entspannung. Am Donnerstag, den 24. Juli, bringt das beliebte Flusskino in Kooperation mit dem Radlkino nachhaltige Filme direkt ans Wasser: darunter „INNBewegung“ von WWF über den Inn und „Revolutions“, eine Doku über Fahrradkultur und Recycling.

© Up Stream Surfing

Das zweite Wochenende der INN-Days startet am Freitag mit einem Surprise-Event und einer spektakulären Show der Wasserrettung Innsbruck, die Einblicke in ihre Arbeit am und auf dem Wasser bietet. Am Samstag folgt das „Waves & Bass Festival“: Hier trifft Hip-Hop auf Drum & Bass, begleitet von Sport- und Surf-Workshops sowie Beach-Action mit Brasilian Jiu-Jitsu und Kickbox-Trainings. Den Abschluss am Sonntag bildet das Flusstheater, das die Naturbühne des Inns und Künstler in Szene setzt. Neben den musikalischen Highlights können Besucher:innen die Flussbar genießen, kulinarische Spezialitäten kosten und an der Boccia- oder Spikeball-Area direkt am Strand aktiv werden.

„Wir laden euch ein, den Inn mit uns neu zu erleben.“ Michael & Andreas (Gründer von UP STREAM SURFING & Airport Reef)

Die INN-Days stehen für gelebte Naturverbundenheit, kreative Impulse und das Miteinander. Das Event zeigt, wie eine Stadt ihren Fluss als Lebensraum nutzen und gleichzeitig Bewusstsein für Nachhaltigkeit, regionale Kultur und Gemeinschaft schaffen kann.

Eintritt ist bei vielen Programmpunkten frei oder auf Spendenbasis. Tickets für einzelne Highlight-Events und Surfkurse sind vorab online erhältlich.