Neue US-Waffen für die Ukraine: Die Rechnung zahlen die Europäer

Washington, Kiew, Moskau – US-Präsident Donald Trump will nach eigenen Angaben Patriot-Waffensysteme an die Europäer verkaufen, welche diese dann der Ukraine übergeben. „Für uns wird das ein Geschäft sein, und wir werden ihnen Patriots senden, die sie dringend brauchen“, sagte der US-Präsident. Deutschlands Kanzler Friedrich Merz hatte vergangene Woche erstmals öffentlich die Bereitschaft Deutschlands erklärt, den USA Patriot-Flugabwehrsysteme abzukaufen, um sie dann in die Ukraine zu schicken. Dem Vernehmen nach geht es um zwei Systeme, ein weiteres soll von Norwegen finanziert werden. Die Ukraine hat den Bedarf auf insgesamt zehn Systeme beziffert.

In Washington kam es am Montag zu hochrangigen Treffen, um den künftigen Kurs für die weitere Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland abzustecken. So traf Trump mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte zusammen. Am Montag wollte der US-Präsident auch eine Erklärung zu seiner Russland-Politik abgeben. Zuletzt schien Trump ja eine Kehrtwende zu vollziehen. Sein einst gutes Verhältnis zu Russlands Präsident Wladimir Putin scheint beschädigt, während er der Ukraine wieder mehr Unterstützung verspricht – zumindest vorerst und dann, wenn die Europäer dafür zahlen.

Der einflussreiche republikanische US-Senator Lindsey Graham stellte bereits vor Trumps jüngster Ankündigung von Patriot-Lieferungen einen möglichen Kurswechsel in der Russland-Politik in Aussicht. „Ein Wendepunkt in Bezug auf Russlands Invasion in der Ukraine steht bevor“, sagte er dem US-Fernsehsender CBS am Sonntag. Seit Monaten habe Trump versucht, Kremlchef Wladimir Putin an den Verhandlungstisch zu bringen. „Er hat die Tür in Bezug auf Russland offen gehalten – diese Tür ist dabei, sich zu schließen“, so Graham. Putin habe damit gerechnet, dass die USA und Europa müde werden könnten. „Er hat einen großen Fehler gemacht.“