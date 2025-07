Auf nassem Grund ausgerutscht: Wanderer stürzte in Vals 20 Meter ab

Vals – Am Montagnachmittag brach eine fünfköpfige Gruppe vom Parkplatz in Vals zu einer Wanderung auf. Die Niederländer wollten über die „Peter-Habeler-Runde“ zur Europahütte und weiter zur Olpererhütte gehen. Doch schon beim Aufstieg kam es zum Unfall. Ein 23-Jähriger rutschte im Blockgelände auf dem nassen, glatten Untergrund aus und verlor das Gleichgewicht. Der Mann stürzte etwa 20 Meter über felsdurchsetztes Gelände ab.

Nach einem Notruf wurde der Niederländer von der Bergrettung Gries am Brenner und der Besatzung des Notarzthubschraubers „Heli 4“ versorgt. Anschließend wurde der Verletzte in das Krankenhaus Hall geflogen. Die vier unverletzten Gruppenmitglieder wurden mit dem Polizeihubschrauber Libelle Tirol geborgen und zum Parkplatz der Sattelbergalm geflogen. Im Einsatz standen die Bergrettung Gries am Brenner, der Notarzthubschrauber „Heli 4“, der Polizeihubschrauber Libelle Tirol, sowie die Feuerwehr Gries am Brenner, die Alpinpolizei und die Polizei Steinach am Brenner. (TT.com)