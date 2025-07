EU-Außenminister beraten Lage in Nahost und Ukraine

Die großen Themen beim letzten Treffen der EU-Außenministerinnen und -minister vor der Sommerpause am Dienstag in Brüssel sind erneut die Lage in Nahost und der Ukraine. Das Assoziierungsabkommen der EU mit Israel, wo nach einem kritischen Bericht zur Lage in Gaza Mitgliedsstaaten Konsequenzen forderten, sowie das 18. Sanktionspaket gegen Russland dürften erneut die Diskussionen bestimmen. Für Österreich nimmt Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) teil.