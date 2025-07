21-Jähriger kam bei Motorradunfall in Osttirol ums Leben

Ein 21-jähriger Mann ist am Montag bei einem Motorradunfall in Osttirol ums Leben gekommen. Laut Polizei war der Deutsche gegen 11.15 Uhr auf der Deferegger Landesstraße von St. Jakob Richtung Staller Sattel unterwegs, als er in einer scharfen Linkskurve über den rechten Fahrbahnrand geriet und gegen eine Steinmauer prallte.