Israels Regierung plant Lager für Palästinenser: Warnung vor ethnischer Säuberung

Opposition, Völkerrechtler, Militärs: Die Pläne der israelischen Regierung rufen auch in Israel selbst zahlreiche Kritiker auf den Plan, und sie erschweren ein Waffenruhe-Abkommen mit der Hamas.

Tel Aviv – Die Ankündigung von Verteidigungsminister Israel Katz, im Gazastreifen ein gigantisches Internierungslager für Palästinenser zu errichten, lässt auch in Israel selbst die Wogen hochgehen. Zudem soll der Plan die Verhandlungen mit der Hamas über einen Waffenstillstand und die Freilassung der Geiseln erschweren.

Der frühere israelische Premierminister Ehud Olmert sagte dem Guardian, der Bau des Lagers wäre eine Eskalation in der Kriegsführung. Sollten Palästinenser zwangsweise in das Lager deportiert werden, „dann kann man sagen, dass dies Teil einer ethnischen Säuberung ist. Das ist noch nicht geschehen“, wurde Olmert zitiert.

Katz hatte vor Journalisten erklärt, im Süden des Gazastreifens solle auf den Trümmern von Rafah eine „humanitäre Stadt“ errichtet werden. Dort sollten zunächst 600.000 Menschen und später die gesamte Bevölkerung des Gazastreifens untergebracht werden. Die Palästinenser würden überprüft und dürften das Lager nicht verlassen. Außerdem deutete Katz an, dass die Insassen des Lagers ins Ausland umgesiedelt werden sollen. Wörtlich sprach er von einem „Emigrationsplan“.

Der israelische Oppositionsführer Yair Lapid bezeichnete das Vorhaben schlicht als „verrückt“. Er verwies darauf, dass das Lager militärisch gesichert und die Insassen umfassend versorgt werden müssten. „Was werden die (israelischen) Soldaten tun, wenn Kinder die Stadt verlassen wollen?“, fragte er laut der Times of Israel.

Auch israelische Völkerrechtler warnten die eigene Regierung. „Sollte der Plan umgesetzt werden, würde er eine Reihe von Kriegsverbrechen (...) darstellen und könnte unter bestimmten Bedingungen den Tatbestand des Völkermordes erfüllen“, schrieben sie in einem offenen Brief an Minister Katz und die Militärführung.