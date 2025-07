Warnung vor ethnischer Säuberung im Gazastreifen

Tel Aviv – Die Ankündigung von Verteidigungsminister Israel Katz, im Gazastreifen ein Internierungslager für Palästinenser zu errichten, hat auch in Israel selbst für Warnungen vor Völkerrechtsverstößen gesorgt. Zudem soll der Plan die Verhandlungen über einen Waffenstillstand im Gazastreifen erschweren.

Der frühere israelische Premier Ehud Olmert hält schon die bisherige Kriegsführung für völkerrechtswidrig, wie er dem Guardian sagte. Der Bau des Lagers wäre ihm zufolge eine weitere Eskalation. Sollten Palästinenser in das Lager deportiert werden, „dann kann man sagen, dass dies Teil einer ethnischen Säuberung ist. Das ist noch nicht geschehen“, so Olmert.

Auch israelische Völkerrechtler warnten die eigene Regierung. „Sollte der Plan umgesetzt werden, würde er eine Reihe von Kriegsverbrechen (...) darstellen und könnte unter bestimmten Bedingungen den Tatbestand des Völkermordes erfüllen“, schrieben sie in einem offenen Brief an Minister Katz und die Militärführung.