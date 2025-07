Baby auf Alm in Fiss aus Kinderwagen geschleudert: Gute Nachrichten aus der Klinik

Zu einem schrecklichen Unfall kam es am Montag bei einer Wanderung einer jungen Familie zur Frommes Alpe in Fiss. Ein zehn Wochen altes Baby wurde dabei aus dem Kinderwagen geschleudert und verletzt.

Zu dem Unfall kam es laut Polizei, als die Mutter versuchte, ein Tor vor der Alm zu öffnen. Der Kinderwagen setzte sich dabei plötzlich in Bewegung, rollte rund 50 Meter bergab und überschlug sich mehrmals. Das Baby wurde aus dem Wagen geschleudert und blieb in der Wiese liegen.

Zufällig vorbeikommende Mitglieder der Bergrettung Fiss leisteten sofort Erste Hilfe und brachten das verletzte Kind und die 23-jährige Mutter ins Tal. Nach der Erstversorgung im Bezirkskrankenhaus Zams wurde der Säugling mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.

Aus der Klinik gab es am Dienstag gute Nachrichten: „Angesichts der Schwere des Unfalls hat das Kind Glück gehabt“, sagte Kliniksprecher Johannes Schwamberger der TT. Zwar sei das Baby verletzt, es befinde sich aber in keinem lebensbedrohlichen Zustand und werde wieder gesund, so Schwamberger. (TT.com)