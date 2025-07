Alkohol am Steuer: Drei Verletzte bei Unfällen in Wiesing und Breitenwang

Zwei Alkolenker sind am Montag bzw. in der Nacht auf Dienstag auf Tirols Straßen verunfallt, berichtet die Polizei. Zunächst kam es am späten Montagnachmittag in Wiesing zu einem Unfall. Ein 35-Jähriger war mit seinem Auto auf der Inntalautobahn Richtung Kufstein und fuhr bei der Ausfahrt Zillertal ab – zu früh, wie er bemerkte, er wollte eigentlich die nächste Ausfahrt nehmen.