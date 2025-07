Auch zweite berühmte Ski-Tochter beendet Karriere: „Es tut weh“

Die ehemalige Jugend-Olympiasiegerin in der Kombination (2020) fand ebenfalls bewegende Worte. „Es ist emotional, es tut weh – aber tief im Inneren weiß ich, dass es das Richtige ist. Für meinen Körper, für meine geistige Gesundheit und für alles, was als nächstes kommt“, schrieb Salzgeber.

Sie werde nie so erfolgreich sein, wie die kleine Amanda sich einmal erträumt hatte. Diese Wahrheit sei schwer zu schlucken, aber auch Teil des Erwachsenwerdens.

Derzeit arbeitet sie nach einem in St. Moritz (Dezember 2024) erlittenen Kreuzbandriss an ihrer Knie-Reha. „Ich gehe stolz davon. Stärker denn je. Einmal Skifahrer, immer Skifahrer“, schloss sie ihren Abschiedsgruß an Familie, Freunde und Fans. (TT.com)