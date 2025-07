Erstes Bild veröffentlicht: So sieht der neue Harry Potter in der HBO-Serie aus

ist ein junger schottischer Schauspieler, der bisher als (fast) komplett unbekannt gilt. Er spielte Nebenrollen in der Komödie „Grow“ und in „Gifted“. Seine bisherige Ausbildung absolvierte der 11-Jährige an der Performance-Academy Scotland, er stand bereits mit dem britischen Schauspieler Ralph Fiennes für „Macbeth“ auf der Bühne. Fiennes wiederum spielte in den Harry Potter-Filmen Lord Voldemort.