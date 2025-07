Warum Trumps Kehrtwende gegenüber Putin vielleicht nicht von langer Dauer ist

Der US-Präsident unterstützt plötzlich doch Waffenlieferungen an die Ukraine und macht Druck auf den Kreml. Das hatten die Ukraine und die Europäer lange gefordert. Aber wie verlässlich ist Trumps neue Russland-Politik?

Washington – Seit Montagabend steht so gut wie fest: Die USA liefern zwei Patriot-Systeme und weitere Waffen an die Europäer. Diese bezahlen die Rüstungsgüter und leiten sie weiter an die Ukraine. Außerdem drohte Trump bei dem Treffen mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte: Wenn es nicht binnen 50 Tagen eine Waffenruhe gibt, werden Russland sowie China und Indien mit Zöllen von 100 Prozent belegt.