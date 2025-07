Überschätzung und schlechte Schuhe: Bergretter holten Spanier von Jubiläumssteig in Gschnitz

Zur Rettung eines Wanderers musste am Wochenende die Bergrettung Steinach am Brenner ausrücken. Ein 25-Jähriger hatte sich laut Polizei überschätzt und war mit schlechtem Schuhwerk den Jubiläumssteig im Bereich der Innsbrucker Hütte in Gschnitz gegangen. Auf einer Höhe von etwa 1800 Metern kam der Spanier dann nicht mehr weiter und wählte den Notruf.