Liebt „Dark Angel“ Jessica Alba einen Superhelden?

US-Schauspielerin Jessica Alba (44) wurde sechs Monate nach ihrem Ehe-Aus mit dem fast zwölf Jahre jüngeren Danny Ramirez gesichtet. Trotz Paparazzi-Fotos halten sich die zwei Schauspieler jedoch bedeckt.

Los Angeles – Ist er der Mann, der das Herz von Jessica Alba nach ihrem Ehe-Aus wieder höher schlagen lässt? Seit die Schauspielerin mit dem fast zwölf Jahre jüngeren Kollegen Danny Ramirez gesehen wurde, brodelt die Gerüchteküche in Hollywood. Paparazzi hielten fest, wie die 44-Jährige am Los Angeles Airport mit einem jungen Feschak nach Cancún geflogen und dann am Sonntag wieder zurückgekehrt war. Ein Insider des Promi-Portals TMZ enthüllte jetzt die Identität ihres Begleiters.

Schauspieler Danny Ramirez ist bekannt durch seine Helden-Rollen. © IMAGO/LounisPhotography/ABACA

Dieser ist kein geringerer als Danny Ramirez, der durch seine Rolle als Joaquin Torres alias „Falcon“ in den Marvel Universum-Streifen „The Falcon and the Winter Soldier“ sowie in „Captain America: Brave New World“ bekannt wurde. Er war auch in „Top Gun: Maverick“ zu sehen. Der 32-Jährige dreht zurzeit schon den nächsten „Avengers“-Film.

Kein Kommentar

Ein Superheld also für „Dark Angel“ Alba? Beim Flughafen-Auftritt gaben sich die beiden betont reserviert. Keine Zärtlichkeiten, keine tiefen Blicke. Und auch öffentlich hat sich keiner der beiden bisher dazu geäußert. Ihre Sprecher blieben auf Anfrage von US-Medien bisher ebenso stumm. Was allerdings auffällt: Alba hatte Ramirez im März öffentlich zu seiner Rolle in „Avenger: Doomsday“ gratuliert.

Scheidung nach 17 Jahren

Damals stand die Schauspielerin frisch vor den Scherben ihrer Ehe. Nach monatelangen Spekulationen hatte die US-Amerikanerin Mitte Jänner ihre Trennung von Ehemann Cash Warren öffentlich gemacht. Die Scheidung reichte sie im Februar ein – nach 17 gemeinsamen Jahren, drei Kindern und einer offenbar ruhigen Trennung. „Wir ... werden für immer eine Familie sein“, schrieb Alba damals und gratulierte später ihrem Ex sogar per Instagram zum Vatertag.