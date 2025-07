Entdeckungsreise zum Ursprung der Isel: Kostenlose Nationalpark-Tour

Der Weg zum Ursprung ist auch kulinarisch attraktiv: Nach dem ersten Abschnitt ist eine Frühstückspause auf der Clarahütte in 2038 Metern Höhe geplant. Von dort geht es weiter über den Keespalfen und Sandersee bis zum Endpunkt des Iseltrails am Umbalkees, der am Fuße der Dreiherrenspitze liegt.

Die Tour richtet sich an erfahrene Wanderer, die früh aufstehen können: Treffpunkt ist bereits um 5 Uhr morgens am Parkplatz Ströden in Prägraten am Großvenediger. Die kostenlose Wanderung ist Teil des „Jahr der Isel“, einer Initiative der Landesumweltanwaltschaft Tirol, die auf die ökologische Bedeutung des Flusses aufmerksam machen will.