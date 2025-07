Regen verzögert Arbeiten: Straßensperre zwischen Igls und Lans wird verschoben

Die geplanten Sanierungsarbeiten an der L 9 Mittelgebirgsstraße müssen aufgrund ungünstiger Wetterprognosen um zwei Tage verschoben werden. Statt wie ursprünglich geplant am Mittwoch und Donnerstag, wird die Straße nun am kommenden Freitag von 5 bis 21 Uhr für den Verkehr gesperrt sein.