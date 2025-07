Regionale Windhose in Oberösterreich beschädigte mindestens 25 Häuser

Auch Photovoltaik-Module flogen durch die Luft. Insgesamt kam es am Dienstagnachmittag zu 36 Unwettereinsätzen in Oberösterreich.

Taufkirchen an der Pram – Eine Windhose hat in Taufkirchen an der Pram (Bezirk Schärding) Dienstagnachmittag in einer Wohnsiedlung mindestens 25 Häuser beschädigt. Der Sturm sowie starker Regen habe auch dazu geführt, das Photovoltaik-Module durch die Luft geflogen seien, informierte das Landesfeuerwehrkommando Oberösterreich am Abend. Im gesamten Bundesland rückten Feuerwehren zu 36 Unwettereinsätzen aus.