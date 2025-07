Wieder tragischer Alpinunfall: 22-Jähriger stürzte bei Bergtour in St. Anton in den Tod

Die Serie von tödlichen Alpinunfällen in diesem Sommer in Tirol reißt nicht ab. Dienstagvormittag entdeckten Suchmannschaften im Gemeindegebiet von St. Anton die Leiche eines 22-jährigen Deutschen, der seit einigen Tagen vermisst wurde.

Der Mann, der erst mit dem Mountainbike unterwegs war, startete am vergangenen Samstag eine Bergtour auf die Kuchenspitze südlich von St. Anton. Nachdem er sein Rad, das er bei einem Senner vorübergehend abgestellt hatte, nicht wie angekündigt wieder abgeholt hat, wurden Erhebungen zum Verbleib des Mannes aufgenommen. Es wurde dann auch eine Suchaktion unter Beteiligung der Bergrettung St. Anton, des Polizeihubschraubers und der Alpinpolizei eingeleitet.

Die Mannschaft des Polizeihubschraubers sichtete schließlich am Dienstag gegen 9 Uhr eine Person, die im Nahbereich des Wandfußes der Südwestwand der Kuchenspitze leblos lag. Die Leiche wurde mit dem Hubschrauber geborgen. Nach den bisherigen Ermittlungen dürfte der 22-Jährige mehrere Meter über steiles Blockgelände abgestürzt sein.

In diesem Sommer starben nun bereits 22 Menschen in Tirols Bergen, das sind etwa doppelt so viele wie im selben Zeitraum des Vorjahres. (TT)