Am Dienstagnachmittag gegen 16.15 Uhr überquerte eine 26-jährige Fußgängerin die Gemeindestraße in der Michaelsgasse in Lienz. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 50-jährigen Radfahrer. Der Radfahrer stürzte und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Er wurde mit der Rettung in das Krankenhaus Lienz eingeliefert. (TT.com)