Tanner unterstützt Senegal als Stabilitätsanker in Afrika

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) hat am Dienstag ihren senegalesischen Amtskollegen Birame Diop empfangen. Dabei ging es um die Sicherheitslage in der Sahelzone, um gemeinsame friedenserhaltende Missionen sowie bilaterale Kooperationen. Österreichische Soldaten bilden etwa Kampftaucher aus, die vor der Küste des Senegals gegen Drogenschmuggel und Menschenhandel im Einsatz sind. Tanner bezeichnete das Land im Gespräch mit der APA als "stabilen Anker" in Westafrika.