23-Jähriger bei Kollision in Innsbruck verletzt: Polizei sucht nach Zeugen

Am späten Dienstagabend kollidierten in Innsbruck ein Auto und ein E-Pedelec-Fahrer. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, um den Vorfall aufzuklären.

Innsbruck – Am späten Dienstagabend kam es in Innsbruck zu einer Kollision, die einen Verletzten forderte. Was war geschehen? Wie die Polizei in einer Aussendung am Mittwochmorgen ausführt, fuhr gegen 23 Uhr ein 37-jähriger Österreicher mit seinem Wagen von der Anton Eder Straße kommend in die Kreuzung mit der Amraserstraße ein. Gleichzeitig näherte sich ein 23-jähriger Deutscher auf einem E-Pedelec, einer Art von E-Bike, der Kreuzung von der Amraserstraße aus. Dabei kam es zum Unglück.