Schwazer Stadtfest am 2. August

Wenn Schwaz feiert, dann richtig – und das Stadtfest 2025 verspricht einmal mehr ein Höhepunkt des Sommers zu werden. Am Samstag, 2. August, verwandelt sich die Schwazer Innenstadt ab 15 Uhr in eine pulsierende Festmeile voller Musik, Kulinarik und guter Laune. Mit über 15 Musikgruppen, sechs Bühnen und einem ganztägigen Programm für alle Generationen gilt das Stadtfest längst als das größte seiner Art im Tiroler Unterland. Erwartet werden wieder an die 10.000 Besucher:innen.