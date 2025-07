Wegen Drogenhandel und Erpressung: In Tirol gesuchter 41-Jähriger in Albanien festgenommen

Nach intensiven Ermittlungen gelang es den Tiroler Behörden, einen seit Jahren gesuchten nordmazedonischen Staatsbürger in Albanien festzunehmen. Seine Delikte reichen von Erpressung bis Drogenhandel. Seine Auslieferung steht nun an.

Nach langwierigen Ermittlungen gelang es den Behörden nun, seinen Aufenthaltsort in der albanischen Hauptstadt Tirana zu ermitteln. In enger Zusammenarbeit mit dem Bundeskriminalamt Zielfahndung, dem europäischen ENFAST Netzwerk sowie Einsatzkräften vor Ort kam es am 11. Juli zu einer erfolgreichen Festnahme des Gesuchten.