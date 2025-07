16 Kompanien präsentierten in Strass gelebtes Brauchtum

Drei Tage lang wurde das 75. Bataillonsschützenfest in Strass gefeiert. Hermann Gahr aus Terfens wurde zum Ehrenmitglied des Schützenbataillons Schwaz ernannt.

Strass im Zillertal - Am vergangenen Wochenende feierte das Schützenbataillon Schwaz sein 75. Bataillonsschützenfest in Strass im Zillertal. Der Höhepunkt des dreitägigen Ereignisses war die traditionelle Feldmesse am Sonntag, bei der auch besondere Ehrungen vorgenommen wurden.