Kindergarten Schwoich auf Zeitreise durch 50 Jahre

Schwoich – Bürgermeister Peter Payr und die aktuelle Kindergartenleiterin Martina Strasser führten die Gäste durch die bewegte Geschichte der Einrichtung. „Am 15. Oktober 1974 öffnete der erste Kindergarten in der Volksschule seine Türen", erinnerte Payr. Bemerkenswert ist die Kontinuität in der Leitung: In einem halben Jahrhundert gab es nur zwei Leiterinnen. Helga Payr führte den Kindergarten von Beginn an, bis sie 2012 von Martina Strasser abgelöst wurde.