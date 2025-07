So sehen Gold, Silber und Bronze bei den Olympischen Spielen 2026 aus

Die Medaillen für die Olympischen Winterspiele und Paralympics im kommenden Jahr sind die ersten mit zwei Gastgeberstädten im Namen: Mailand und Cortina. Die Plaketten bestehen aus zwei Hälften, die den Höhepunkt der Reise der Athleten und all jener widerspiegeln, die ihnen auf diesem Weg zur Seite standen, hieß es am Dienstag. Die begehrten Stücke in Gold, Silber und Bronze wurden in Venedig präsentiert.