Einbruch in Sportgeschäft am Seefelder Plateau: Mindestens 25 E-Bikes gestohlen

Zwischen 1 Uhr nachts und 4.30 Uhr morgens brachen am Mittwoch unbekannte Täter in ein Sportgeschäft am Seefelder Plateau ein und entwendeten 25 bis 30 E-Bikes. Daneben stahlen die Täter Kleidungsstücke und Bargeld. Auf welche Summe sich der Schaden insgesamt beläuft, ist derzeit nicht bekannt. Der Besitzer des Geschäftes hatte am Morgen Anzeige erstattet.