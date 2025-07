Kommendes EU-Budget soll auf zwei Billionen Euro wachsen

Die EU-Kommission will den langfristigen Gemeinschaftshaushalt deutlich aufstocken, um zusätzliche Investitionen in Sicherheit und Verteidigung zu ermöglichen. Langwierige Verhandlungen stehen bevor.

Brüssel – EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sowie Budgetkommissar Piotr Serafin haben am Mittwoch in Brüssel den Vorschlag der EU-Kommission für das nächste EU-Mehrjahresbudget für die Jahre 2028 bis 2034 vorgestellt. Dieses soll nach ihrem Wunsch deutlich steigen – und zwar von 1,211 Billionen Euro in der aktuellen Periode auf zwei Billionen. 865 Milliarden Euro sollen in neue nationale und regionale Partnerschaftspläne fließen. Fünfmal mehr Geld wird für Verteidigung und Sicherheit vorgeschlagen. 410 Milliarden Euro sind im Wettbewerbsfonds zusammengefügt. Die EU will auch deutlich mehr für Migration und die Sicherung ihrer Außengrenzen ausgeben: Vorgeschlagen wird eine Verdreifachung auf 34 Mrd. Euro. Der nächste Finanzrahmen sei ein „Budget für eine neue Ära“ und der ehrgeizigste, der je vorgeschlagen wurde, erklärte von der Leyen. Sie betonte auch die Vorteile der neuen, bereits im Vorfeld umstrittenen 27 nationalen Pläne.