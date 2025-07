„Ich wurde als Milchkuh bezeichnet“: Mütter werden beim Stillen verbal angegriffen

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) rät Müttern, ihre Babys in den ersten sechs Monaten ausschließlich mit Muttermilch zu ernähren. In dieser Zeit sollte das Kind keine zusätzliche Nahrung oder Flüssigkeiten erhalten, es sei denn, medizinische Gründe machen dies erforderlich. Nach diesem Zeitraum wird empfohlen, das Stillen fortzusetzen und dabei schrittweise geeignete Beikost einzuführen. Die WHO empfiehlt, das Stillen bis zum Alter von zwei Jahren oder länger beizubehalten, da es sowohl für die Gesundheit des Kindes als auch der Mutter vorteilhaft ist. Stillen fördert die gesunde Entwicklung des Kindes, stärkt dessen Immunsystem und unterstützt die Bindung zwischen Mutter und Kind.