Motorradfahrer schlitterte in Schönberg in Auto, Biker in Kufstein fuhr gegen Wand

Bei zwei Unfällen mit Motorrädern wurden am Mittwoch in Schönberg im Stubaital und in Kufstein drei Personen verletzt.

Schönberg, Kufstein – Gegen 14.30 Uhr stürzte ein 28-jähriger Motorradfahrer in einer Kurve auf der Brennerstraße in Schönberg. Der Österreicher schlitterte daraufhin in das Auto eines 45-jährigen Türken. Er wurde dabei schwer, der Autolenker leicht verletzt. Der 28-Jährige wurde mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik gebracht. Die beiden Kinder im Pkw blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, die Brennerstraße war während des Einsatzes komplett gesperrt.