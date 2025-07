Zuhause erfolgreich: Kopp behielt beim ITF-Turnier in Kramsach die Oberhand

Kramsach – Die Kulisse beim mit 30.000 Euro dotierten ITF-M25-Turnier in Kramsach erlebte am Mittwoch ein erstes Stimmungshoch. Mit Sandro Kopp schlug beim Tennis-Event erstmals der „Local Hero“ auf, er bezwang den Schweizer Jeffrey Von der Schulenburg mit 6:4, 6:4 und zog ins Achtelfinale ein. Dort wartet am Donnerstag (nicht vor 17 Uhr) der Luxemburger Louis Van Herck. „Beim Spiel von Sandro waren 250 bis 300 Leute da – und das an einem Mittwochnachmittag“, genoss TC-Kramsach-Präsident Matthias Auer die ersten Turniertage in vollen Zügen.

Nach dem ITF-Turnier in Telfs und vor dem ATP-250-Turnier in Kitzbühel (ab 19. Juli) lässt die 22. Auflage das Stresslevel des TC Kramsach wieder in die Höhe schnellen. „Über 100 freiwillige Helfer halten den Laden zusammen“, ist Auer stolz.

Das Doppel-Finale steigt am Samstag, das Einzel-Endspiel am Sonntag. Neben Kopp zog am Mittwoch auch Dennis Novak durch seinen Zwei-Satz-Sieg gegen Jan Kobierski in die Runde der letzten 16 ein. Dort steht auch der zweite Tiroler Niklas Waldner, der sich am Dienstag gegen den Südtiroler Qualifikanten Daniel Lechner mit 6:3, 6:3 durchgesetzt hatte – und am Donnerstag (nicht vor 13 Uhr) auf den Schweden Karl Friberg trifft. Und wie Novak auch im Doppel noch im Einsatz steht.