19-Jähriger starb bei Radrennen in Italien: „Ruhe in Frieden, Samuele“

Der Radsportler Samuele Privitera ist bei einem Nachwuchsrennen in Norditalien tödlich verunglückt. Der 19-Jährige kam am Mittwoch auf der ersten Etappe des 61. Giro Ciclistico della Valle d'Aosta - Mont Blanc zu Sturz und verstarb später im Krankenhaus. Das teilte Rennstallinhaber Axel Merckx, Sohn von Belgiens Radsportlegende Eddy Merckx, mit.

"Mit schwerem Herzen muss ich eine Nachricht überbringen, die niemand in unserer Community je hören wollte", hieß es auf der Homepage des Rennstalls Hagens Berman Jayco. Privitera sei unersetzlich gewesen, "ihn zu verlieren, ist unbeschreiblich niederschmetternd. Ruhe in Frieden, Samuele. Du wirst immer Teil dieses Teams sein", so Merckx weiter.