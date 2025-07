Auf regennasser Fahrbahn ausgerutscht: Motorradfahrer verunfallt auf Tannheimer Straße

Reutte – Am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr ereignete sich auf der Tannheimer Straße ein Motorradunfall. Ein 48-jähriger Deutscher war von Tannheim in Richtung Reutte unterwegs, als auf Höhe des Straßenkilometers 3,6 in Weißenbach am Lech der vordere Reifen seines Motorrads auf der nassen Fahrbahn wegrutschte.