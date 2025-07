Extremsportler Felix Baumgartner (56) ist tot: Stürzte mit Paragleiter in Hotelpool

Der österreichische Fallschirmspringer Felix Baumgartner ist tot. Laut Berichten von RaiNews kam der Extremsportler am Donnerstag bei einem Paragleitunfall an der Adriaküste, genauer gesagt in Porto Sant‘Elpidio in der Region Marken in Italien, ums Leben. Er verlor offenbar gegen 16 Uhr aufgrund eines plötzlichen Unwohlseins die Kontrolle über den Motor-Paraglider. In der Folge stürzte er in den Pool einer Hotelanlage. Er war sofort tot.