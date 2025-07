Von Baumstamm überrollt: 39-jährige Forstarbeiterin in Erpfendorf verletzt

Ein Forstunfall bei Holzschlägerarbeiten in Erpfendorf endete am Donnerstagnachmittag mit einem Rettungshubschrauber-Einsatz.

Die Forstarbeiterin stürzte dabei in eine Mulde am Waldboden und wurde vom Stamm überrollt. Trotz der Verletzungen konnte sie noch selbstständig zum Forstweg gelangen. Ihr Kollege setzte umgehend den Notruf ab. Nach der notärztlichen Erstversorgung vor Ort wurde die 39-Jährige mit Schmerzen im Rückenbereich per Notarzthubschrauber „C4“ in das Krankenhaus St. Johann geflogen.