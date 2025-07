Kopp und Waldner zogen beim ITF-Turnier in Kramsach ins Viertelfinale ein

Die beiden Tiroler Sandro Kopp und Niklas Waldner haben am Donnerstag beim ITF-M25-Turnier in Telfs auch die Achtelfinal-Hürde übersprungen. Der auf Position drei gesetzte Kramsacher Kopp gewann gegen den Luxemburger Louis Van Herck mit 6:2, 3:6, 6:3. Auch das Duell von Waldner ging über drei Sätze - am Ende behielt der Schwazer gegen den Schweden Karl Friberg mit 3:6, 6:4, 6:1 die Oberhand.