Stocker besucht Macron: Kritik an Vorschlag zum EU-Budget

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) wird am Freitag vom französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron im Élysée in Paris zu einem Arbeitsmittagessen empfangen. In dem Gespräch soll es um zentrale europäische Fragen gehen, auch um die mehrjährige EU-Finanzplanung. Vor dem Treffen sagte der Kanzler, er sehe den jüngsten Vorschlag der EU-Kommission kritisch und könne sich nicht vorstellen, dass dieser die Zustimmung Österreichs erhält.