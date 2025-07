Erpressung mit Nacktbildern und Tochter-Sohn-Trick: Tausende Euro an Betrüger verloren

Von zwei Internetbetrugsfällen in Innsbruck berichtet am Freitag die Polizei. Ein 26-Jähriger und eine 70-Jährige verloren dabei jeweils Tausende Euro. Die Ermittlungen laufen.

Der 26-Jährige erstattete laut den Beamten am Mittwoch Anzeige. In sozialen Medien wurde er von einer Person kontaktiert, die sich als Frau ausgab. Der Deutsche schickte ihr Nacktbilder. Daraufhin drohte die Person damit, die Bilder in sozialen Medien zu veröffentlichen. Um das zu verhindern, solle der Mann einen mittleren vierstelligen Betrag zahlen. Der 26-Jährige überwies die Summe in zwei Tranchen auf ein zypriotisches und ein deutsches Konto.

Einer vermeintlichen Nachricht ihres Sohnes fiel am Donnerstag eine 70-Jährige zum Opfer. In der Nachricht hieß es, das Handy des Sohnes sei kaputt und die Frau solle für ihn eine dringende Überweisung vornehmen. Die 70-Jährige zahlte via Eilüberweisung einen mittleren vierstelligen Betrag auf ein österreichisches Konto und schickte ein Foto der getätigten Überweisung an die Telefonnummer der Täter. Als diese eine zweite Überweisung in der Höhe eines hohen vierstelligen Betrag forderten, wurde die Frau stutzig. Sie brach den Kontakt ab und erstattete Anzeige. (TT.com)