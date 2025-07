Ein Eisvergnügen der anderen Art für zwei Skistars vor dem Goldenen Dachl in Innsbruck

Eis unter den Skiern ist Aksel Lund Svindal und Aleksander Aamodt Kilde zwar lieber, manchmal darf es aber auch eine süße Versuchung sein. Deshalb traf man die beiden norwegischen Skistars unlängst beim Spaziergang in Innsbruck mit Eisbecher an.

Vor dem Goldenen Dachl posierte das Speed-Duo noch für einen „coolen“ Schnappschuss. Das schlechte Wetter tat der guten Laune offensichtlich keinen Abbruch. Skifans werden beim Anstehen vor der Gelateria ihres Vertrauens in der Tiroler Landeshauptstadt künftig besonders die Augen offen halten.

Doppel-Olympiasieger Svindal hängte seine Ski vor sechs Jahren an den Nagel. Kilde arbeitet aktuell an seinem Comeback. Vor eineinhalb Jahren stürzte der Verlobte von US-Ski-Königin Mikaela Shiffrin in Wengen schwer und bestritt seitdem kein Rennen mehr. (TT.com)