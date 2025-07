Ein Tag, zwei Spiele: Die WSG rüstet sich für einen Großkampftag

Bevor die WSG Tirol am Freitagabend im Rahmen des Saisoneröffnungsfestes in Wattens auf Al-Ahli SFC trifft, geht es am Nachmittag in Stans gegen Shabab Al-Ahli Club.

Wenn die WSG Tirol am Freitag einen kleinen Testspiel-Marathon mit zwei Matches an einem Tag absolviert, herrscht akute Verwechslungsgefahr. Denn zuerst (14.45 Uhr) trifft man in Stans auf den Shabab Al-Ahli Club aus Dubai mit dem klingenden Trainer-Namen Paulo Sousa, um 18 Uhr wartet dann im Gernot-Langes-Stadion im Rahmen des Saisoneröffnungsfestes das Duell mit Al-Ahli SFC aus Dschidda. Der Club aus Saudi-Arabien mit Ex-Salzburg-Coach Matthias Jaissle und dem Tiroler Co-Trainer Alex Hauser und mit Stars wie Edouard Mendy, Galeno oder Riyad Mahrez stellt dabei eine durchaus hohe Hürde dar. Aber: Man wächst bekanntlich auch mit den Aufgaben.

Für Coaches wird’s stressig

Zwei Testspiele an einem Tag sind durchaus ungewöhnlich. „Ich mache so etwas gern, weil dann alle Spieler ihre 90 Minuten bekommen. Für die Trainer wird’s stressiger als für die Spieler“, lachte Coach Philipp Semlic. Schließlich werden heute zwei getrennte Teams in den beiden Spielen antreten. Fehlen wird einzig Thomas Geris, der sich im letzten Test gegen Zlin (2:2) einen Nasenbeinbruch zugezogen hat, dafür feiert Neo-Innenverteidiger Marco Boras – „Er hat sich bereits gut eingeführt“ – seinen Einstand mit der glitzernden Nummer am Rücken.

Neben den Stars aus dem arabischen Raum gibt es aber auch einige junge Tiroler zu bestaunen. 15 an der Zahl sind es insgesamt bei der WSG. Gestern wurde offiziell bekannt gegeben, dass Raphael Gschösser (Reith im Alpbachtal), Lukas Schweighofer (Götzens), Christian Huetz (Thaur) und auch Michael Neuner (Seefeld) in den Bundesliga-Kader aufgenommen werden. Am Freitag haben sie ein erstes Date mit der großen weiten Fußball-Welt.