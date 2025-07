Hoch am Penkenjoch heißt es „Bühne frei“ für internationales Straßentheater

Am 10. August 2025 findet am Penkenjoch in Finkenberg auf 2.095 Metern Höhe das Festival "Sagenhaft & Schwindelfrei" statt. Es verspricht ein besonderes Erlebnis für die ganze Familie mit Künstlern aus Deutschland und Italien zu werden.

Finkenberg - Hoch am Berg geht‘s wieder rund, wenn Akrobatik, Clownerie, Jongleure und Musik einen ganzen Tag lang das Penkenjoch „Sagenhaft & SchwindelFREI“ machen. Die Veranstalter haben für die diesjährige Ausgabe des beliebten Festivals ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Ab 11 Uhr können Besucher in eine Welt eintauchen, in der die Grenzen zwischen Realität und Fantasie verschwimmen.

Zu den Highlights gehört das Duo Meroni Zamboni, das mit seiner originellen Mischung aus Bäckerhandwerk und Zirkuskunst für Lachsalven sorgen wird. Ihre Show verspricht eine spannende Kombination aus Akrobatik, Jonglage mit Bäckerwerkzeug und komischen Einlagen, bei denen auch mal eine Pizza im Gesicht landen kann.

Waghalsige Performance

Für musikalische Untermalung sorgt das Berliner Duo Felice & Cortes, das Musik und Artistik auf innovative Weise verbindet. Ein besonderer Höhepunkt dürfte der Auftritt von Daniel Hochsteiner sein. Der mehrfach ausgezeichnete Tempo-Tennis-Jongleur wird die Grenzen menschlicher Reflexfähigkeit ausloten und das Publikum mit seiner Geschicklichkeit in Staunen versetzen.

Für herzerwärmende Momente sorgen Shosha Lilienthal & Kaja Maljevic mit ihrer comedy-clownesken Show "2Gold mit Flugrost". Sie nehmen die Zuschauer mit auf eine humorvolle Reise zur Suche nach dem Wichtigsten im Leben. Nervenkitzel verspricht Noah Chorny, der in schwindelerregender Höhe von sechs Metern über dem Boden balanciert. Seine waghalsige Performance lässt das Publikum den Atem anhalten. Abgerundet wird das Programm durch die Jazzpolizei, ein Trio, das dem Hot Jazz neues Leben einhaucht. Und das mit einer Mischung aus Walk Act, akustischer Marching Band und Improtheater.